15-vuotias Onni ja 14-vuotias Veeti kadonneet Ruovedeltä – poliisi etsii: ”Heistä on havaintoja Tampereen alueelta”

Kotimaa

15-vuotias Onni ja 14-vuotias Veeti kadonneet Ruovedeltä – poliisi etsii: ”Heistä on havaintoja Tampereen alue

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan Keuruun poliisiasemalle