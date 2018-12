Kotimaa

Järki vähissä kuolinpesän kaurapellolla – veljen kylvö oli jo oraalla, kun sisko äesti sadon pilalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aina Vaasan hovioikeuteen saakka päätyneen riidan osapuolina olivat keski-ikäiset sisarukset. Riidan kohteena oli heidän isovanhempiensa kuolinpesään kuuluva pelto.Vuonna 2004 veli vuokrasi pellon kuolinpesältä viljanviljelyä varten 15 vuodeksi. Kuolinpesän alkuperäiset osakkaat olivat isovanhempien kaksi lasta: sisarusten isä ja täti.Pian sisko sai puolet kuolinpesästä lahjoituksena tädiltään. Kuolinpesää ei kuitenkaan jaettu, joten veli jatkoi viljelyä normaalisti.Keväällä 2014 sisko esitti pesänselvittäjälle, että veljen vuokrasopimus ei lain mukaan voi kestää kymmentä vuotta pidempään. Pesänselvittäjä päättikin vuokrata pellon siskolle.Veli pisti hanttiin ja nosti kanteen kuolinpesää vastaan vuokrasuhteensa olemassaolosta. Syksyllä käräjäoikeus hyväksyi kanteen ja katsoi veljen vuokrasopimuksen olevan yhä voimassa.Sillä välillä pellolla oli jo ehtinyt tapahtua yhtä ja toista.Ensin pellolle ehti veli, joka teki keväiset kylvötyöt lannoituksineen entiseen tapaansa, vaikka tiesi siskonsa tekemästä vuokrasopimuksesta. Kaura oli jo selvästi oraalla, kun sisko päätti ottaa pellon hallintaansa.Tehdyistä kylvöistä tietoinen sisko toi veljelleen lapun, jossa hän kertoi pellon kuuluvan nyt hänelle. Sen jälkeen sisko tuli pellolle omine työkoneineen, sotki veljensä kylvöt ja kylvi pellot uudelleen.Veli yritti korjata kylvöään, mutta sisko jatkoi kylvetyn alueen äestämistä. Veli ei saanut pelastettua kylvöään, joten hänen piti luovuttaa.Sisko teki samalla oman hakemuksensa maataloustuista. Näin toimimalla sisko sai aikaan sen, että veljen hakemat maataloustuet viivästyivät.Keski-Suomen käräjillä veli vaati siskoltaan yli 13 000 euron vahingonkorvausta saamatta jääneestä sadosta ja yli 1600 euroa maataloustukien viivästymisestä.Oikeus katsoi siskon menetelleen tilanteessa väärin riippumatta siitä, oliko pesänjakajan tekemä vuokrasopimus laillinen vai ei.– Tällaisessa tilanteessa (siskolla) ei ole ollut oikeutta ottaa peltoja hallintaansa omin päin, vaan hänen olisi tullut turvautua asiassa viranomaismenettelyyn ja hakea (veljelle) häätöä. Tilannetta voidaan verrata huoneenvuokrasuhteeseen, oikeus perusteli.Käräjäoikeus katsoikin, että sisko oli periaatteessa vastuussa veljelle aiheutuneesta vahingosta. Ongelmaksi muodostui se, että veli heräsi riitauttamaan asian liian myöhään.Lain mukaan velka vanhenee yleensä kolmessa vuodessa. Oikeus katsoo, että vanhentumisaika alkoi siitä hetkestä, kun sisko tuhosi kylvön toukokuussa 2014. Veli nosti kanteen kesäkuussa 2017 eli kuukausi liian myöhään.Vaatimuksen maataloustukien myöhästymiskorvauksista käräjäoikeus sen sijaan hyväksyi.Molemmat valittivat ratkaisusta hoviin. Voittajana ulos tuli sisko, sillä hovioikeus katsoi, ettei veli ole oikeutettu korvauksiin edes maataloustukien osalta.– (Siskolla) on maataloustukien hakemishetkellä ollut tukiin oikeuttava maanvuokrasopimus nimissään, vaikkakin oikeaksi tuensaajaksi on myöhemmin osoittautunut (veli), hovi totesi ja lisäsi, ettei vahingon korvaamiselle ole lain edellyttämiä erittäin painavia syitä.Veljelle prosessista tuli kallis. Hän ei saanut siskoltaan senttiäkään korvauksia, mutta joutuu maksamaan oikeudenkäyntikuluja runsaat noin 18 500 euroa.Veljen omat oikeudenkäyntikulut nousivat 9400 euroon. Siskon vastaavia kuluja veljen on maksettava 9100 euron verran.