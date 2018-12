Gatwickin lennokkihäiriköt pilasivat monen joulun – Tomin, 42, vimmattu sprintti kohti Norwegianin tiskiä pelasti lasten aaton

Kotimaa

Gatwickin lennokkihäiriköt pilasivat monen joulun – Tomin, 42, vimmattu sprintti kohti Norwegianin tiskiä pela

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005944543.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005944397.html

Nopea ratkaisu ja räjähtävä lähtö pelastivat joulun





Suomalaiset eivät alistuneet