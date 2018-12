Kymmenen asteen pakkanen halvaannutti Helsinki-Vantaan lentoaseman – Katja päätyi nukkumaan hotellin aulan lattialle: ”Erikoista, että tällaiseen ei olla varauduttu”

Kotimaa

Kymmenen asteen pakkanen halvaannutti Helsinki-Vantaan lentoaseman – Katja päätyi nukkumaan hotellin aulan lat

”Emme ehtineet jatkolennolle”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy