Kotimaa

Lumisade vaikeuttaa joulun menoliikennettä maan eteläosissa

22.12. 5:42

Lumisade vaikeuttaa myös tänään joulun menoliikennettä maan eteläosissa.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.



Onnettomuusriski on kohonnut jäätävän tihkusateen, lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.



Huono ajokeli kiusasi myös perjantaina joulun viettoon lähtijöitä, mutta liikenne sujui melko rauhallisesti eikä viranomaisten tietoon tullut vakavia liikenneturmia.



Jäinen sää on haitannut myös lentoliikennettä, ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla useat lennot ovat olleet myöhässä. Finavian verkkopalvelun mukaan aamulla saapuvissa lennoissa on vielä joitakin viivästyksiä ja peruutuksia.