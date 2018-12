Kotimaa

”Hyvältä maistui vaikka heikolta näytti” – IS:n lukijat lähettivät kuvia karuimmista pizzakokemuksistaan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pizzeriayrittäjä soitti perään ja haukkui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy