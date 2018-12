Kotimaa

Roman Schatzin kolumni: Joka viides vihaa joulua

Mielenterveysseuran nettisivuilla varoitetaan joulun vaarallisuudesta ennen kaikkea kahta väestöryhmää: yksin eläviä ja jonkun kanssa yhdessä eläviä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä olisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kylläpä joulun inhoaminen on tehty helpoksi!

Mutta kuinka

Elämän pienistä

Kyllähän me periaatteessa tiedämme, kuinka järjenvastaista tämä kaikki on: lahjojen hankkiminen sadoilla euroilla, suursiivous, juhla-aterian laittaminen, ylensyönti ja ähky, pakolliset sukulaisvierailut, kuusen neulaset – joka joulu samat hysteeriset rituaalit. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tämä armoton sirkus alkaa joka vuosi hitusen aiemmin kuin edelliskerralla.Mielipidemittausten mukaan länsimaissa noin 20 prosenttia aikuisväestöstä inhoaa ja vihaa ilon juhlaa aktiivisesti. Kilisevät kulkuset, kitsch-jouluvalot, iänikuiset vanhat laulut, tökeröt tv-mainokset, teollisesti tuotetut pakastekinkut, (nykyään somessa lähetettävät) joulukortit, imelät glögit ja viimeisenä tuotteistamisen huipentumana söpöt pienet tonttuovet – koko touhu saa monen karvat nousemaan pystyyn, ja jostain syystä miehet ovat tässä ryhmässä reippaasti yliedustettuina. Moni on jopa salaa sitä mieltä, että koko joulu pitäisi lailla kieltää.Paitsi ettei kukaan kehtaa sanoa sellaista ääneen. Joulu on vakava juttu ja kuuluu kulttuurimme peruspilaristoon. Tämän vuoden joulukuun alussa Texasissa poliisi pidätti miehen, joka oli kadulla äänekkäästi selittänyt Breakfast with Santa Claus -tapahtumaan saapuville vieraille, ettei Joulupukkia ole oikeasti olemassa. Pukinkieltäjän pidättäminen on aika rankka toimenpide yhteiskunnalta, joka väittää perustuvansa vapauteen – tai sitten Texasin poliisilaitoksella vielä oikeasti uskotaan Joulupukkiin.Joka tapauksessa, sama voisi ilman muuta tapahtua Suomessakin. Joulupukin kotimaassa jouluilon pilaaminen on vakava rikos. Vai mitä tapahtuisi, jos joku tähän aikaan vuodesta kävelisi edestakaisin Helsingin Aleksanterinkatua ja huutaisi megafoniin, että Joulupukkia ei ole?Muistatteko kauhuklovniaallon parin vuoden takaa? Niistä painajaismaisista ilmestyksistä päästiin eroon, mutta kammottavista pukeista ei sitten millään. Kukaan ei uskalla valittaa tai järjestää vastarintaa. Tämä valkopartainen, valkoihoinen, keski-ikäinen cis-heterosetä on äärimmäisen sitkeä hahmo.Suomen Mielenterveysseuran nettisivuilla varoitetaan joulun vaarallisuudesta ennen kaikkea kahta väestöryhmää: yksin eläviä ja jonkun kanssa yhdessä eläviä – eli käytännössä meitä kaikkia. Yksinäisten yksinäisyys sekä köyhien köyhyys korostuu jouluna tavallistakin tuskallisempana ja suomalaisten jouluisista perheriidoista on sävelletty ikimuistoisia iskelmiä.ultimaattinen lahja henkilölle, joka vihaa joulua? Jos ei ole pikkurahasta puutetta, niin tämä: eräs kansainvälinen matkatoimisto tarjoaa joulupakomatkoja. Jos nimittäin lentää oikeaan suuntaan oikealla nopeudella, pystyy välttämään koko joulun ihan fyysisesti, pysymällä aina päivämäärärajan halutulla puolella. Sitä matkatoimisto ei voi taata, etteikö jollain lentokentällä silti tulisi poro tai pukki vastaan...Suurin osa meistä jää kuitenkin kotimaisemiin ja osallistuu vastoin parempaa tahtoaan vuotuiseen orgiaan.Joulu on tunteiden juhla, siksi järki voidaan hetkeksi unohtaa ja ostaa hyvällä omallatunnolla suloisille lapsille osamaksulla muovileluja tietäen, että ne päättyvät ennen pitkää kellumaan valtamereen.Ja ikään kuin joulu ei olisi ollut jo ennestään riittävän ahdistavaa, viime aikoina se on saanut uusia uhkaavia merkityksiä: nykyään joulumarkkinoiden ympärille pystytetään terrorismin pelossa betoniporsaita; ja jos joulusta sattuu tulemaan lumeton, se ei enää ole vain huonoa tuuria, vaan merkki ilmastonmuutoksesta ja siitä, kuinka kaikki luisuu käsistämme.Kylläpä joulun inhoaminen on tehty helpoksi! Sopivaa onkin, että se aikanaan sijoitettiin talvipäivänseisauksen tienoille, sillä totisesti se on pimeyden juhla.kunnon jouluallergikko tästä kaikesta huolimatta saisi kuusijuhlasta jotain positiivista irti? Miten voisi tykätä siitä, mitä joulusta on tullut, tai siitä, mitä siitä on jäljellä?Ellei muuta, joulussa on se hyvä puoli, että koko läntinen maailma pitää edes parin päivän tauon tuhoisimmista rutiineistaan. Koko kansalle järjestetään hektisten valmistelujen jälkeen yhteinen downshiftaus-jakso, meitä pakotetaan rauhoittumaan ja hidastumaan, meidät laitetaan jäähylle –jopa julkinen liikenne pysähtyy monissa kaupungeissa hetkeksi.Turun kaupungin joulurauhan julistus on Suomen seuratuin uskonnollinen mediatapahtuma, eikä se ole sattumaa. Kaikessa kamaluudessaan moderni joulumme taitaa sittenkin olla osoitus siitä, että kaipaamme parempaa maailmaa ja että haluaisimme itsekin olla vähän parempia ihmisiä.asioista nauttiminen on jalo taito. Olkaamme siis kiitollisia siitä, että pörssit, pankit ja tehtaat ovat kiinni edes pari päivää ja puhelinmyyjätkin pitävät taukoa. Rukoilkaamme, että maailman hullut johtajat käyttäytyvät edes hetken aikaa rauhallisesti. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä, että edes parin vuorokauden verran tämä stressaantunut ja kuulemma niin verisesti kahtiajakautunut kansa makaa itseensä käpertyneenä kuusen alla ja vertailee tyytyväisenä lahjojaan Facebookissa.