Kommentti: Kylmää maksalaatikkoa aattoiltana – ystäväni mieleen on jäänyt erityisesti yksi joulu 2000-luvun alussa

lyhyt päivä kääntyi jo sinisävyiseksi hämäräksi. Artsi potki täkkejä yltään poikamiesboksissaan. Edellinen ilta oli vierähtänyt ravintolassa pitkäksi, valomerkkiin asti. Mitäpä sitä työttömällä perheettömällä miehellä muutakaan kuin istua aatonaattoa iloisten veikkojen seurassa.Mutta nyt oli jouluaatto ja nälkä. Setelit olivat huvenneet baariin ja kolikot taskun pohjalta grillin kautta kotiin tullessa. Artsi meni keittiöön, avasi jääkaapin. Siellä oli maitopurkki ja puoliksi kaavittu einesmaksalaatikko. Mitäpä tuota mikrossa lämmittämään.Artsi istui keittiöpöydän viereen, alkoi vuolla siivuja kylmästä maksalaatikosta ja katseli ulos. Kello oli kohta 16 ja ensimmäiset joulupukit olivat jo liikkeellä. Väistämättä ajatukset palasivat lapsuuden perhejouluihin ja niiden tarjoiluun. Toki olisi voinut mennä vanhemmille, mutta luonto ei antanut periksi. Nyt elettiin omillaan. Ei ollut edes Rizzloja. Purutupakka kääräistiin iltapäivälehden laidasta repäistyyn paperiin.joulu silloin 2000-luvun alussa on jäänyt mieleen, Artsi sanoi tällä viikolla, kun puhuimme jouluvalmisteluista.Nyt Artsi on leskimies ja valmistelee pojilleen joulua yksinhuoltajaisänä. Tavoite on tarjota lapsille vähintään se sama yltäkylläinen muisto joulusta, jonka hän itse sai lapsuuden kotinsa perintönä. Siihen jokainen vanhempi pyrkii.Television joulumainokset loihtivat eteemme kuvia yltäkylläisestä ruokajoulusta. Lehdissä esitellään joulun herkkuja.Monesta joulunrakentajasta poiketen Artsi on saanut kokea mainosjoulujen kääntöpuolen, niukkuuden ja yksinäisyyden. Hänelle se oli itsenäistyvän nuoren oma väliaikainen elämänvaihe.useammalle meistä yksinelo muuttuu kuin varkain pysyväksi olotilaksi. Alun perin väliaikaiseksi tarkoitetusta vapauden tunteen juovuttamasta elämänvaiheesta tulee kuin varkain yksinäisyyden sävyttämä elämäntila, josta ei enää niin vain murtauduta ulos.Kynnys hankkiutua sukulaisten luo voi kasvaa ylittämättömän korkeaksi. Eroperheissä yksin jäävän vanhemman joulu voi olla vuoden yksinäisin aika, jota odotetaan pelonsekaisin tuntein.Jos joulupöydässä ei ole muuta seuraa kuin kylmä maksalaatikko, siitäkin selviää. Herkut ovat sittenkin sivuosassa.Tämä on lohdullista muistaa kaiken joulun stressin keskellä.