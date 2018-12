Kotimaa

Ihmiset säntäsivät jouluostoksille – kymmenet bussilinjat jumittavat jopa tunteja Espoossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sama teksti toistuu reittioppaassa väsymiseen asti: myöhästymisen syy: ruuhka, paikka: Iso Omena. Kymmeniä bussilinjoja.Espoolainen joukkoliikenne pureskelee parhaillaan Ison Omenan kokoista ongelmaa. Ja sen käyttäjät.Kerta on ensimmäinen, sillä kyseessä on Länsimetron ensimmäinen joulunalus. Metro tosin kulki länteen jo viime jouluna, mutta nyt joulunviettoon osallistuu ensimmäistä kertaa myös liityntäliikenne eli bussit.Keskeinen solmukohta on Matinkylän metroasema Piispansillalla, Ison Omenan kauppakeskuksen vieressä.Tilanne on nyt tämä: HSL:n reittioppaassa varoitetaan parinkymmenen bussilinjan myöhästelevän. Kaikille myöhästelyille on merkitty sama syy: ruuhka, paikka: Iso Omena, ja arvioitu kesto kello 14–19.– Siellä on liikenne sumppuuntunut, kulkeminen on hidasta, joten kannattaa varautua myöhästymisiin, kerrotaan HSL:n päivystyksestä.Syynä on joulu, ja kauppakeskus. Ongelma on toisin sanoen Ison Omenan kokoinen, ja Piispansillan mittainen. Piispansillalla eteneminen on hidasta, vaikkei olisi pappia kyydissä, tai vaikka olisikin.– Mitään muuta erityistä syytä tähän ei ole ole kuin jouluostokset. Ei siellä ole mitään tiellä poikittain tai muuta.Päivystäjä arvioi myöhästymisten olevan luokkaa 10–15 minuuttia.– Valistunut arvio on, että tilanne kestää sinne alkuiltaan.