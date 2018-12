Naiselle tuomio poikkeuksellisesta rikossarjasta – kiristi törkeästi naapuria ja nettideittiä, tilasi hiuksia, pikavippejä sekä uhkasi sähköshokeilla ja ”montulle viemisellä”

Kotimaa

Naiselle tuomio poikkeuksellisesta rikossarjasta – kiristi törkeästi naapuria ja nettideittiä, tilasi hiuksia,

Keski-Suomen käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen

Flink

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhkasi uhria perusteettomalla rikosilmoituksella seksuaalirikoksista

Syyskuussa

Oikeuden

Flink