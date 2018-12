Äärimmäisen uhanalainen vieras takertui Anna-Siljan kalaverkkoon – ”Haukoin henkeä, kun ymmärsin, mistä oli kyse”

Kotimaa

Äärimmäisen uhanalainen vieras takertui Anna-Siljan kalaverkkoon – ”Haukoin henkeä, kun ymmärsin, mistä oli ky





”Oli varmasti uuvuksissa ja hätääntynyt”





Pyöriäisten näkeminen Suomen vesillä on kuitenkin lähellä lottovoittoa, niin harvinaisia ne ovat.

”Todella hienoa toimintaa”





Jokainen yksilö on arvokas lajin selviytymisen kannalta

Itämeren pääaltaan populaation pyöriäisiä on jäljellä vain noin 500 yksilöä, joten jokainen yksilö on populaation selviytymisen kannalta arvokas.