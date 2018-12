Jouluaattona 75 vuotta täyttävä presidentti Tarja Halonen: ”Minulla on luottamus, että voimme ratkaista pahatkin ongelmat”

Kotimaa

Jouluaattona 75 vuotta täyttävä presidentti Tarja Halonen: ”Minulla on luottamus, että voimme ratkaista pahatk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin me joudumme kaikki muutkin päätökset tekemään, alkaen kaupasta ja päätyen aviopuolison valintaan, saatavissa olevista ehdokkaista paras.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jouluna Helsingissä, maalla ja Englannissa

Ei, minä en ole nyt taskurahan puutteessa. En ole mikään miljonääri, mutta ei. Se on minun omaa yksityiselämääni.

Taidenäyttely: Ei koskaan!





1960-luku oli hyvää aikaa olla nuori

1960-luku oli hyvää aikaa olla nuori, koska maailmakin halusi silloin muuttua.

Konflikteja pitää ehkäistä ennalta