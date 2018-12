Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Jouluähky, kenen vika?

Reaalimaailmaan sovellettuna vastuun ulkoistamisen ajatus – se, että jopa ruokailuni on järjestelmän vastuulla – on kuitenkin eräänlaista metatason heitteillejättöä.

Sanomat haastatteli viime viikolla tutkija Johanna Ahola-Launosta, jonka mukaan ”vallalla on poliittinen trendi, jossa yhteiskunnalliset ongelmat kääntyvät yksilön ongelmiksi.” Hänen mukaansa ei ole reilua vaatia ihmisiä tilille terveysvalinnoistaan.Tutkijan laihdutusvinkki on raha. Lihavuusongelmat eivät siis johdu siitä, mitä ihminen laittaa suuhunsa, vaan siitä, että yhteiskunta ei pysty takaamaan kaikille haluttua tulotasoa, joka puolestaan mahdollistaa vaikkapa järkevämmät ruokavalinnat.(Tämä ei tosin selitä miksi varakkaillakin – kuten vaikkapa aiheesta paljon puhuneella miljardööri Oprahilla – on paino-ongelmia. Hmm.)vastuunohitusleikkausta tukevassa ajattelussa on se kiusallinen piirre, että se mitätöi vähäosaisten mahdollisuudet tai kapasiteetin pyrkiä kohti parempaa.Ketä hyödyttää, että heikko-osaisille, sairaille tai muuten vaikeassa asemassa oleville kerrotaan, että omilla valinnoillasi ei ole merkitystä?Tutkijan kammiossa voi olla mielekästä kehitellä teorioita siitä, miten yksilö ei kykene mihinkään ilman valtiota. Reaalimaailmaan sovellettuna vastuun ulkoistamisen ajatus – se, että jopa ruokailuni on järjestelmän vastuulla – on kuitenkin eräänlaista metatason heitteillejättöä. Valtion toimenpiteiden odottelu muokkaa passiivisesta asenteesta pahimmillaan pysyvän olosuhteen ja tätä kautta syventää henkilökohtaisia kierteitä.meistä tietää, että järjestelmä ei tuota personal feederiä ruokapöytäämme vahtimaan, että syömme puoli kiloa kasviksia ja liuotettua raejuustoa, kuten ruokaterapeuttien unelmissa. Tai jos jäämme odottamaan, että Juha Sipilä tulee syöttämään jokaiselle porkkanapilttiä tuttipullosta, voimme yhtä hyvin heittäytyä seuraavan vastaantulevan auton alle kärsimyksen lyhentämiseksi.Yhteiskunnan roolista rupattelu on sinänsä politiikan ydintä, mutta ei auta pätkääkään sitä, joka kamppailee akuutisti ongelmiensa kanssa.Jos itseavun ajatellaan olevan aspiriinia, joka ei korjaa rakenteita, eikö aspiriini – järkevämmät ruokavalinnat, vartin kävely päivässä, viinan vähentäminen – silti kannata ottaa vaikkapa vain siksi, että säryn hetkeksi lievityttyä voi keskittyä pidemmälle kurottuvaan ongelmanratkaisuun?ei tietenkään muutu toivomalla hoikaksi, terveeksi tai varakkaaksi, mutta ei sitä tee omien vaikutusmahdollisuuksien hylkääminenkään. Sitä paitsi ihmiselle on olentona korvaamattoman tärkeä kokea, että emme ole täysin ulkoisten olosuhteiden armoilla.Siksi valintojen tekeminen vahvistaa mielenterveydellistä hyvinvointia.Jouluähky ei ole valtion tulonjakopolitiikan jatke, vaan käden ja nielun yhteispelin tulos.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.