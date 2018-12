Hiihtokeskuspomo Terentjeff: Lumettajat näkivät Iso-Syötteen roihuavat liekit ja murtautuivat apuun – ”He olivat pelastaneet ihmisiä huoneista ”

Kotimaa

Hiihtokeskuspomo Terentjeff: Lumettajat näkivät Iso-Syötteen roihuavat liekit ja murtautuivat apuun – ”He oliv













Oletko paikan päällä Iso-Syötteellä? Ota yhteyttä Ilta-Sanomien toimitukseen puhelimitse numeroon 09 122 3420, WhatsAppilla numeroon 040 660 9019, sähköpostitse osoitteeseen uutiset@iltasanomat.fi tai täältä https://www.is.fi/uutisvihje/ .