Kotimaa

Lumisade heikentää joulun menoliikennettä etelässä

Perjantaina Etelä-Suomeen saapuu lumisateita ja itätuuli voimistuu hieman.Rannikolla tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa pilvipeite voi paikoin rakoilla. Pääosin sää on pilvipoutainen.Etelässä, lännessä ja Pohjois-Lapissa pakkasta on 5 - 10 astetta, mutta tuuli kuitenkin purevoittaa pakkasta. Idässä ja pohjoisessa pakkasta on 10 - 17 astetta, selkenevillä alueilla on hieman kylmempää.Lauantaina lumisateet painottuvat idemmäksi, mutta myös etelärannikon tuntumassa voi tulla jokunen lumikuuro. Päivä on laajalti pilvinen, mutta paikoin Länsi-Lapissa voi pilvipeite päästä rakoilemaan. Pakkanen vaihtelee etelän 5 - 10 asteesta idän ja pohjoisen enimmäkseen 10 - 20 asteeseen.Sunnuntaina Itä-Suomessa sataa lunta, muuten pilvipeite rakoilee laajalti ja on poutaa. Selkeillä alueilla pakkanen pääsee kiristymään etelässä 10 asteeseen ja pohjoisessa 25 asteen tienoille. Pilvisemmillä alueilla pakkanen pysyttelee alle 10 asteen tuntumassa. Yöllä pakkanen alkaa jo hellittää lännessä.