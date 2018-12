Kotimaa

Hotelli Iso-Syötteen katto tulessa – liekit näkyvät kilometrien päähän

Hotelli Iso-Syötteen katto tulessa – liekit näkyvät kilometrien päähän 21.12. 2:21

Pudasjärvellä sijaitseva hotelli Iso-Syöte palaa, kertoo pelastuslaitos.

Päivystävän palomestarin mukaan hotellin katto on tulessa, ja palo on päässyt leviämään myös hotellin sisätiloihin. Sammutustyöt ovat käynnissä.



Hotellista on evakuoitu 41 henkilöä, jotka edustavat useita kansallisuuksia. Loukkaantuneista ei tällä hetkellä ole tietoa. Pelastuslaitoksen mukaan palo on vaarassa levitä.



Ilta-Sanomien kuvaajan mukaan liekit loimottavat palavasta hotellista yli kymmenen kilometrin päähän.



Hälytys palosta tuli perjantaina ennen kello yhtä aamuyöllä. Paikalla on pelastusyksiköitä Pudasjärveltä, Taivalkoskelta, Kuusamosta ja Oulusta saakka.