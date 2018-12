Sotaveteraanin tilistä vastannut siskonpoika kavalsi valtavan ”ennakkoperinnön” – ei ostanut enolleen torireissulla edes jäätelöä

Kotimaa

Sotaveteraanin tilistä vastannut siskonpoika kavalsi valtavan ”ennakkoperinnön” – ei ostanut enolleen torireis

Pohjois-Savon

Poliisi kuuli

Käräjäoikeus

Ylä-Savossa asuvan, nyt jo 102-vuotiaan miehen nautinnot jäivät vuosien ajan vähiin. Kiitos kuuluu siskonpojalle, joka petti enonsa luottamuksen ja kavalsi tämän rahoja omaan käyttöönsä.Totuus nyt 72-vuotiaan miehen petollisuudesta kävi ilmi syksyllä 2015, kun hänen siskonsa sai tietää, ettei enon laskuja oltu maksettu aikoihin.Varakas eno muutti iisalmelaiseen palvelutaloon keväällä 2012. Vajaa kaksi vuotta aikaisemmin eno oli antanut tilinsä käyttöoikeuden siskonpojalleen. Tuolloin enon tilillä oli ollut rahaa lähes 144 000 euroa.Henkilökunnan silmiin iäkäs asukas ei tosin vaikuttanut varakkaalta. Hänellä ei ollut lainkaan käyttörahaa, minkä vuoksi hän ei pystynyt osallistumaan retkille, ostamaan vaatteita tai torilla käydessä edes jäätelöä.Siskonpojalla pyyhki paremmin. Ennen käryään hän ehti noin 10,5 kuukauden aikana nostaa enonsa tililtä lähes 29 000 euroa omaan käyttöönsä. Lisäksi hän maksoi enonsa rahoilla omia laskujaan liki 2 500 euron edestä.käräjäoikeus katsoi siskonpojan syyllistyneen törkeään kavallukseen noin 10,5 kuukauden ajan joulukuusta 2014 alkaen. Mies tuomittiin kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja 440 euron oheissakkoon.Lisäksi siskonpoika määrättiin korvaamaan kavalletuksi katsotut runsaat 31 000 euroa takaisin enolleen.Eno oli todistajien mukaan ollut aina rahoistaan tarkka ja nuuka. Kun eno sai kuulla maksamatta jääneistä laskuista, hän järkyttyi.Pian tämän jälkeen eno kävi hoitajan kanssa pankissa ja peruutti tilinkäyttöoikeuden siskonpojaltaan. Tämä ei kuitenkaan luovuttanut vaan vei enon uudestaan pankkiin.Virkailijat eivät kuitenkaan suostuneet palauttamaan tiliä siskonpojan käyttöön. Pettynyt siskonpoika jätti enonsa palvelutalon alaovelle – eikä ole käynyt katsomassa häntä sen jälkeen.Puoliksi omistamallaan maatilalla asuneen enon luottamus siskonpoikaan on vanhaa perua. Tilan toinen omistaja oli pojan äiti eli enon sisko.Siskonpoika muutti asumaan tilalle vuonna 2001. Oikeudessa hän kertoi enonsa testamentanneen omaisuutensa hänelle jo tätä aikaisemmin.Enon muutettua palvelutaloon siskonpoika jäi tilalle yksin. Vuonna 2015 siskonpoika sai puolet kiinteistöstä omistukseensa hänen äitinsä kuoltua.Kun miehet asuivat tilalla kahdestaan, eno maksoi kaikki laskut, sillä siskonpojalla ei ollut tuloja. Siskonpoika jatkoi laskujen maksamista enonsa tililtä, vaikka tämä muutti palvelutaloon.enoa vasta tämän vuoden huhtikuussa, kun tämä oli jo 101-vuotias. Käräjäsaliin osin dementoitunutta miestä ei kutsuttu. Hänen todistuksensa katsottiin poliisin videotallenteelta.Tallenteella eno kertoi vain halunneensa helpottaa omia toimiaan antamalla pankkikirjan siskonpoikansa käyttöön. Lupaa rahojen käyttöön omiin tarkoituksiin eno ei antanut.Eno uskoi siskonpoikansa saavan pientä eläkettä. Todellisuudessa siskonpoika haki itselleen eläkettä vasta kun hänen tilinkäyttöoikeutensa päättyi.Tilillä olleista 144 000 eurosta katosi viidessä vuodessa yli 100 000 euroa. Siskonpojan touhujen tultua ilmi tilillä oli syksyllä 2015 enää vajaat 43 000 euroa.Siskonpoika ei osannut selittää, mihin kaikkeen hän enonsa rahoja käytti. Osa rahoista meni erilaisiin pienempiin, tilalla tarpeellisiin kone- ja laitehankintoihin ja muun muassa tienkunnostukseen.Siskonpojan mukaan eno oli kehottanut häntä pelaamaan hevosia. He olivat käyneet yhdessä raveissakin.– Vaikka (eno) on nuuka mies, nuukuus ei ulotu minuun, siskonpoika perusteli oikeudessa enonsa rahojen käyttöä.Osa siskonpojan maksamista laskuista ja hankinnoista oli hyväksyttäviä. Kerran eno antoi siskonpojalleen välirahan uuden käytetyn auton hankintaan vanhan alkaessa reistailemaan. Tästä kyydissä ollut eno kertoi videolla yksityiskohtaisesti.Siskonpoika kertoi tuoneensa enolleen palvelukotiin tarvittaessa konjakkipullon ja rahaa säästääkseen leikanneensa enonsa hiukset. Käteistä rahaa eno ei siskonpojan mukaan koskaan huolinut.Enolle määrättiin yleinen edunvalvoja muutama kuukausi rikosepäilyjen paljastumisen jälkeen. Lääkärinlausunnossa havaittiin, että enon kyky huolehtia itsestään ja omaisuudestaan oli heikentynyt. Samalla eno kuitenkin ilmoitti, että hänen puolestaan siskonpoika voisi hoitaa hänen raha-asioitaan kuten ennenkin.pohtii ratkaisussaan miesten läheistä suhdetta enon omaisuuden näkökulmasta:– On mahdollista, että (eno) kokee (siskonpojan) erityiseksi henkilöksi elämässään ja haluaa antaa omaisuutensa hänelle ennemmin tai myöhemmin. Käräjäoikeus katsoo, etteivät annetut kertomukset tue ennemmin vaihtoehtoa, ratkaisussa linjataan.– Myöskään testamentin olemassaolo ei oikeuta testamentinsaajaa testamentin tekijän eläessä käyttämään testamentattua omaisuutta niin kuin se jo olisi hänen omaansa.Oikeuden mukaan siskonpojan menettely täyttää törkeän kavalluksen tunnusmerkistön, eikä hänen syyllisyydestään jää epäilystä.– (Siskonpoika) on käyttänyt hyväkseen (enon) varauksetonta luottamusta häneen sekä (enon) tarvetta saada helpotusta asioidensa hoitoon, oikeus katsoo.Siskonpoika on ilmoittanut tyytymättämyyttä tuomioon. Asiaa käsitellään mahdollisesti siis uudestaan Itä-Suomen hovioikeudessa.