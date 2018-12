Kotimaa

Vaimo sai tekstiviestin – mies iski fileeraus­veitsellä kylkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mustasukkainen mies yritti tappaa aviovaimonsa iskemällä vaimoaan kaksi kertaa noin 17 senttimetrin pituisella terällä varustetulla fileerausveitsellä kylkeen tämän vuoden helmikuussa Kouvolassa.Käräjäoikeus tuomitsi miehen kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden vankeusrangaistukseen tapon yrityksestä. Itä-Suomen hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion voimassa tuoreessa ratkaisussaan.Miehen mukaan päivä oli sujunut muutoin normaalisti, mutta vaimo oli saanut tekstiviestin eräältä mieheltä. Vaimo kertoi oikeudessa, kuinka he olivat alkaneet riidellä miehen mustasukkaisuuden takia. Mies seurasi vaimoa keittiöstä makuuhuoneeseen ja toisteli vaimon työkaverin nimeä ja hoki: ”nyt se loppuu”. Sitten vaimo tunsi kaksi pistoa kyljessään.Tilanne oli hengenvaarallinen. Vaimon vatsan alueen vammat vaativat leikkaushoitoa.Vielä iltapäivällä pariskunta oli käynyt yhdessä kaupoissa. Iltakuuden aikaan he olivat alkaneet naukkailla yhdessä konjakkia.Käräjäoikeus otti huomioon rangaistusta määrätessään teon motiivin, mustasukkaisuuden sekä sen, että vaimo joutui omassa kodissaan väkivallan uhriksi.Hovioikeudessa mies vetosi siihen, ettei hänen tarkoituksenaan ollut tappaa vaimoa. Hän myönsi syyllistyneensä vain törkeään pahoinpitelyyn ja vaati, että rangaistusta ja hänelle määrättyjä korvauksia olisi alennettu.Miehellä ei oman kertomuksensa mukaan ollut voimakkaasta humalatilasta johtuen käsitystä siitä, mihin veitsen iskut saattavat osua ja mitä ne saattavat aiheuttaa.Hän vetosi myös siihen, että pariskunta oli elänyt puukotukseen asti täysin normaalia elämää, he olivat molemmat olleet työelämässä ja heidän avioliittonsa oli kestänyt yli 30 vuotta.Heidän tarkoituksena oli miehen mukaan jatkaa yhteiselämää teosta huolimatta. Vaimo käy katsomassa miestä säännöllisesti vankilassa ja he aikovat palata yhteen, kun mies pääsee vankilasta.Mies kertoi hovioikeudessa, ettei hänellä ole muistikuvia puukotuksesta. Hän muisti nähneensä vaimonsa makaamassa sängyssä ja muisti vaimon pyytäneen:”älä koske”. Poliisi tuli ja vei miehen. Seuraava muistikuva miehellä oli, kun hän heräsi putkasta aamukahdeksan aikoihin.Hovioikeuden mukaan itse aiheutettu päihtymystila ei vaikuta tahallisuusarvioon. Voimakkaasti päihtynyneenkin täytyy hovioikeuden mukaan ymmärtää, että kuolema olisi voinut olla varsin todennäköinen seuraus teosta.Hovioikeuden mukaan miehen ikä, 73 vuotta, terveydentila tai vaimon kanssa tehty sovintokaan eivät ole sellaisia seikkoja, joiden takia rangaistusta olisi pitänyt lieventää. Siten hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion perusteluineen eikä alentanut edes korvauksia.Mies joutuu maksamaan vaimolleen kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 4 000 euroa ja kärsimyksestä 3 500 euroa.Ilta-Sanomat ei julkaise miehen nimeä uhrin suojelemiseksi.