Kotimaa

Simo Häyhän komppanian jouluhartaus katkesi venäläisten keskitykseen – tämä talvisodan kuuluisa kuva ei unohdu

Partaiset





Jouluaattona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virren





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jouluhartauteen