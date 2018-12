Kotimaa

Epäilty väkivaltarikos Tikkurilassa – tapahtumapaikalla useita ambulansseja ja poliiseja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan Tikkurilassa epäillään tapahtuneen väkivaltarikos torstaina illansuussa.– Teräasetta on käytetty, asiaa selvitellään parhaillaan, partiot ovat vielä paikalla, kerrotaan itä-Uudenmaan poliisin tilannekeskuksesta kello 17.30.IS:n saamaan silminnäkijäkertomuksen mukaan osoitteessa Valtuustokatu 1 on poliisiautojen lisäksi nähty neljä ambulanssia.– Tiedossa ei ole kuolleita, ainakaan tässä vaiheessa, poliisi kommentoi alustavasti.Valtuustokatu on uudempaa, pääradan itäpuolista Tikkurilaa.