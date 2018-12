Kotimaa

Vantaan Jumbossa paljastunut tillin haistelu herättää kysymyksen, minkälaisia törppöjä oikein asioi ruokakaupoissa.IS kertoi, miten vantaalainen mies jäi Jumbossa verekseltään kiinni tillihuijauksesta. Vihannesosastolla liikkunut mies oli laittanut tilliruukun ostoskoriinsa. Hetken kuluttua hän oli ottanut tillin kärjestä palan, siirtänyt tillipalan omaan taskuunsa. Sitten jälkeen hän palautti tilliruukin hyllyyn.Kauppa hälytti poliisin paikalle.– Ei meillä mitään ihan noin raflaavaa ole sattunut. Joku tapaus on kylläkin jäänyt mieleen, ison marketin kauppias kertoo.Hän muistaa, kun kaupassa avattiin joku vuosi sitten salaattibaari. Ensimmäisenä päivänä kauppaan asteli humalainen mies.– Mies meni salaattibaariin. Hän otti paljain käsin ruokaa jokaisesta kaukalosta ja pani ruoan suuhunsa.Kaikki tuotteet olivat käyttökelvottomia miehen jäljiltä.Kaupan piti heittää aina pois sellaiset ruoat, johon joku on käsin koskenut.Kauppa ei saanut salaattien ahmijalta korvausta. Mies osoittautui varattomaksi.Kauppias muistaa toisen tapauksen, joka sattui irtomakeishyllyllä.Hän näki, kun isä otti käsin eri laatikoista makeisia ja sitten maisteli niitä. Pieni lapsi katseli vierestä.– Menin sanomaan, että olet siinä mallina pienelle lapselle.Kauppojen vihannesosastoilla sattuu ja tapahtuu.Yksi asiakastyyppi on kaalinlehtien repijä. Kaalin ostaja repii kaalinkerän uloimmat lehdet, punnitsee sitten tuotteen ja panee ostoskoriinsa.– Asiakas ehkä ajattelee, että hän maksaa vain kaalin siitä osasta, jonka käyttää. Kauppa on kuitenkin joutunut ostamaan kaalin kokonaisena.Samanlaista irrottelua on myös kukkakaalien ostajissa. Vihannesosastolla näkee irrallisia lehtiä, kun asiakas on katkaissut kukkakaalista vihreät alalehdet ennen punnitusta.– Kotimaisissa kukkakaaleissa ovat pienet suojalehdet, mutta ruotsalaisissa ja ulkomaalaisissa on enemmän lehtiä. Niissä menee paljon hukkaan.Irtonaiset lehdet merkitsevät kaupalle hävikkiä.Kaalinlehtien lisäksi repimisen kohteita ovat ananakset. Niistä asiakkaat repivät kantoja.Oman harminsa kauppiaille aiheuttavat tavaroiden hylkääjät.Asiakas on voinut hankkia pakastealtaasta perunamuusia. Kaupassa hän on tullut toisiin aatoksiin ja päättää valmistaa perunamuusin tuoreista perunoista. Pakasteen hän jättää lähimpään hyllyyn.– Paljon vahinkoa syntyy, kun hylätään tuotteita. Jos vaikka jäätelöpaketti jätetään jauhohyllyyn.Hävikkiä aiheuttaa myös, kun asiakas hylkää paistopisteestä hankittuja tuotteita tai ottaa käsin maustekurkun kaupan isosta metallipurkista.Kylmäketjusta poistunut tuote on käyttökelvoton. Kauppias ei voi antaa hylättyjä eineksiä edes hyväntekeväisyyteen.