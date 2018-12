Kotimaa

Poliisi kaipaa havaintoja harmaa­tukkaisesta miehestä – epäillään lasten seksuaalisesta hyväksi­käytöstä joens

Poliisi tutkii epäiltyä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä Joensuun Vesikon uimahallissa. Poliisin mukaan kaksi viikkoa sitten perjantaina mies seurasi kahta alle 16-vuotiasta poikaa höyrysaunaan ja alkoi siellä tyydyttää itseään.Lapset poistuivat saunasta heti ja kertoivat asiasta vanhemmilleen. Miestä ei enää tavoitettu.Poikien mukaan mies oli seurannut myös muita lapsia saunaan. Mies ei tiettävästi ole koskenut lapsiin.Poliisi pyytää havaintoja miehestä uimahallissa asioineilta. Sen mukaan on mahdollista, että tekoja on ollut syksyn aikana useita.Mies on ihonväriltään vaalea, noin 165–175 senttimetriä pitkä ja vatsakas. Miehellä on harmaa hapsuinen tukka, ja hän on noin 65–75-vuotias. Miehen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa.Havainnot asiasta voi soittaa Itä-Suomen poliisin puhelimeen 0295 415 455 tai lähettää osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.