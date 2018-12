Kotimaa

Migri päivitti arvioitaan: Siviileihin kohdistuva väkivalta vähentynyt Irakissa

20.12. 14:50

Maahanmuuttovirasto (Migri) on päivittänyt arvionsa Afganistanin, Irakin ja Somalian turvallisuustilanteesta.

Linjaukset pysyvät pääosin ennallaan. Afganistanissa ja Somaliassa turvallisuustilanne jatkuu epävakaana. Afganistanissa on edelleen useita alueita, joille ei turvallisuustilanteen takia voi edellyttää paluuta. Irakissa siviileihin kohdistuvan väkivallan taso on Migrin mukaan laskenut.



Kuten kesäkuun katsauksessa, Irakissa ei katsota olevan alueita, joilla aseellinen väkivalta olisi niin äärimmäistä, että kaikki alueelle palaavat olisivat vaarassa joutua aseellisen väkivallan kohteeksi.



Migri julkaisee maiden tilannekatsaukset puolivuosittain. Syyskuussa Afganistan-arviota päivitettiin, sillä Kabulin olosuhteiden katsottiin heikentyneen.