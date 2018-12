Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Ruokasodat

Nykyään ne, joilla on eniten ruokaa sotivat niiden kanssa, joilla on eniten vääränlaista ruokaa, ja kaikki paisuvat pulleiksi mielipiteistään.

Joulu lähestyy, rauha on muutamassa maassa ja ihmisillä hyvä tahto paitsi… hetkinen… tuolla on pahantuulinen suomalainen… tutkii toisten ruokapöytiä, koulun joulujuhlakeskustelusta sen sielu ei vielä lähtenyt lentoon, mutta nyt se huutaa raivoissaan:MITÄ HELVETTIÄ SÄ OOT LAITTAMASSA SUUHUSI?!ruokasodat olivat sitä, että toisilla oli ruokaa, tapetaan ne, niin meillä voi olla ruokaa. Nykyään ne, joilla on eniten ruokaa sotivat niiden kanssa, joilla on eniten vääränlaista ruokaa, ja kaikki paisuvat pulleiksi mielipiteistään.Joulun kunniaksi sodassa on nyt vedetty yhtäläismerkit joulukinkun ja isänmaallisuuden välille, koska ilman joulukinkkua suomalainen maatalous ja maanpuolustustahto kuolevat.Kun Jari Sarasvuo tviittasi viattomana vaimonsa testaavan taitojaan vegaanikinkun valmistajana, tekoa verrattiin paitsi rienaukseen myös seksiin alaikäisen kanssa. Siinä kiteytyivät vuoden 2018 Twitter-keskustelut, ja niiden avulla voi hakea Koneen Säätiöltä rahaa ad hog -tutkimukseen, jossa kerrotaan, että kuolleen possun takapuoli on tunne-elämältään kehittyneempi kuin se, joka haluaa syödä takapuolen.Myös vegaanit ovat joulun kunniaksi raivoissaan. Koska tieteen mukaan he pelastavat valinnoillaan paitsi itsensä myös maailman, raivoon sekoittuu voimistunut itsensä hyväily. MISSÄ ON VEGAANINEN VALMISPERUNALAATIKKO? MIKSI MUN TÄYTYY NÄHDÄ KUOLLEITA SIKOJA RUOKAKAUPASSA? ETTEKÖ TE TAJUA, ETTÄ LIHA ON PAHANMAKUISTA?!ruokasodat liittyvät muihin Suomessa käytäviin sotiin ja niissä jakautuvaan kansaan.Toisella puolella on suurten kaupunkien hyvinvoivat, joiden kasvatus on saanut ne ajattelemaan, että oman elämäntilanteen yleistäminen muita koskevaksi on ajattelua parhaimmillaan. Koska he eivät tarvitse autoa, autoa ei tarvita. Koska he jo syövät vegaanisesti, kaikkien pitäisi syödä vegaanisesti. Heille oman vatsan epätasapainosta alkanut projekti on muuttunut ensin maailmanparannukseksi ja siitä takaisin minäprojektiksi, jonka huipentumana mediatuttu syyllistää meidät kaikki vegaanihaasteeseen.Toisella puolella on kuihtuva Suomi. Sen tulevaisuus on turvaton eikä sitä pääse kohta edes autolla pakoon. Kaikki hajoaa käsiin ja lapset päätyvät prostituoiduiksi Helsinkiin tienatakseen rahaa kalliiseen vegaaniruokaan. Tuon keskellä traditiot luovat turvallisuutta ja asunnon täyttävä kinkun tuoksu kertoo, että vielä on toivoa edes yhtenä päivänä vuodessa.Rauhoittukaa. Vegaanit voivat tviitatessaan valmistaa itse vegaanisen perunalaatikkonsa ja lihansyöjät lohduttautua sillä, että vegaanikinkun ansiosta heille jää enemmän lihaa. Joulun jälkeen voidaan sitten kaikki maata yhdessä Oodin lattialla ja keskustella omien välittömien halujen ja tulevaisuuden yhteensovittamisesta.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.