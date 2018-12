Perheenisä Matti tienaa yli 100 000 € vuodessa, mutta rahat eivät meinaa riittää elämiseen – paljastaa nyt, mihin kovatuloisen rahat menevät

Kotimaa

Perheenisä Matti tienaa yli 100 000 € vuodessa, mutta rahat eivät meinaa riittää elämiseen – paljastaa nyt, mi

Vaikka sain tulotasoltaan alempaa työtä, putosimme kuiluun.

Jouduin hyväksymään työtehtävät, joiden palkkataso ei ole riittävä elättämään perhettä tässä tilanteessa.

Aina kun palkka tulee, se tulee tarpeeseen, sillä tili on jo tyhjä.

Voin kuvitella, että meitä samassa tilanteessa olevia näennäisesti hyvätuloisia on paljon.

Oheisella videolla annetaan neuvoja oman taloustilanteen hallintaan.

Suomessa 100 000 euroa vuodessa tienaava henkilö saattaa olla vain näennäisesti rikas. Tätä mieltä on pohjoispohjalainen, viisikymppinen ”Matti”, joka kertoo oman tarinansa tästä esimerkiksi.Suuretkaan tulot eivät välttämättä ole paljon, kun veroprosentti on korkea, toinen puolisoista on työtön tai kotona hoitamassa lapsia, joita perheessä on useita ja lisäksi maksettavana on vielä asunto- ja autolainaa.Matti on yksi niistä hyvätuloisista suomalaisista, jotka maksavat tuloistaan veroja yli 40 prosenttia. Esimerkiksi verovuonna 2016 Matin hieman yli 110 000 euron tuloista veroihin meni liki 47 000 euroa.Elämäntilanteen vuoksi silläkin summalla selviytyminen tekee tiukkaa.– Toki tämän tilanteen taustalla on omiakin valintoja. Syyt niihin ovat tulleet täysinä yllätyksinä ja seuraukset ovat selvinneet vasta jälkikäteen, Matti luonnehtii.Matti esiintyy tässä jutussa nimettömänä, koska haluaa säästää lapsiaan.Vielä 15 vuotta sitten Matti työskenteli kännykkäteollisuuden alihankkijalla. Vakituisen työn turvin nelilapsiselle perheelle rakennettiin omakotitalo.Välillä koko perhe lähti Matin ulkomaankomennuksille. Komennussopimukset olivat lyhyitä ja siksi koti Suomessa oli asumattomana lisäkuluna. Vaimo hoiti lapsia kotona sekä Suomessa että ulkomailla.Kun kännykkäveturi lakkasi kulkemasta, ulkomailta palaava perhe putosi tyhjän päälle. Suomeen tultiin tilanteessa, jossa asuntojen hinnat olivat laskeneet niin, että niiden arvo oli vähäisempi kuin jäljellä oleva asuntolaina.– Vaikka sain tulotasoltaan alempaa työtä, putosimme kuiluun. Ulkomailta tullessa oli monia sopeutumisvaikeuksia. Yksi niistä oli sopeutuminen verotusilmastoon ja Suomen elinkustannustasoon, Matti kuvailee.Perheen palattua Suomeen Matin vaimo ei ole päässyt takaisin työelämään. Tämä ei ole onnistunut lukuisista tutkinnoista ja lisäkoulutuksista huolimatta. Matti on ollut koko ajan vastuullinen perheen toimeentulosta.Reilu viisi vuotta sitten tähän yhtälöön astui vielä Matinkin työttömyys.– Siinä vitsit olivat vähissä.Matti perusti toiminimen ja yritti ansaita elannon perheelleen. Rahatilannetta jouduttiin paikkaamaan muun muassa järjestelemällä lainat uudestaan.Matti kertoo, että tuore yrittäjä sai huomata, että perheessä, jossa on yrittäjyyttä ja työttömyyttä, verotus vie täysin yrittäjyyden tuoman tulon.– Aloittavan yrittäjän verottaminen on Suomessa suhteettoman kovaa. Siinä asiassa ei ole minkäänlaista sääliä eikä huomioida, että yritys aloittaa aina nollasta.Matin kokemuksen mukaan olisi merkittävää saada aloittava yrittäjä nopeasti pois vaarasta pudota yhteiskunnan tuille. Tätä tavoitetta syö se, että yrittämisestä hetkellisesti saatavat verot ja muut maksut pyritään maksimoimaan jo yrityksen alkumetreiltä lähtien.– Toiminimiyrittämistä verotetaan henkilökohtaisena tulona. Kuvioon liittyvät vielä kaikki yrittäjän maksut, joita ei voi kiertää. Se on tavallaan piiloverotusta, joka vie tuloverotuksen hyvin rajuksi.Tuloja yritystoiminnasta ei tullut riittävästi. Kun Matti onnistui saamaan työpaikan 300 kilometrin päästä kotikunnastaan, ansiotyö oli tervetullut.– Kuvioon tulivat mukaan matkakulut ja kahden asumisen kulut. Ne söivät ansiotyöstä tullutta hyötyä. Siksi toimeentuloa oli pakko tukea jatkuvalla yrittämisellä siinä rinnalla.Nykyisin Matti työskentelee kotiseudullaan teknisten alojen myyntitehtävissä.– Jouduin hyväksymään työtehtävät, joiden palkkataso ei ole riittävä elättämään perhettä tässä tilanteessa.Oman yrityksen pyörittäminen päivätyön sivussa on Matin mukaan edelleen välttämättömyys, jotta perhe pysyy hengissä.– Kyllä tässä kynttilä palaa molemmista päistä. Oman yrityksen asioita hoidan usein jopa aamuyöllä.Tällä hetkellä Matin tulot ovat 100 000–150 000 euron välillä vuosittain.– Kun siitä ottaa palkan ja yrittämisen verot ja kulut pois, voin lyhentää lainojani hyvin pienellä määrällä, Matti kuvailee tilannetta.Kuukausittain käteen jäävää rahaa Matti ei ole oikeastaan edes laskenut.– Aina kun palkka tulee, se tulee tarpeeseen, sillä tili on jo tyhjä.Asuntolainan lyhentämisen suhteen perheellä on hyvin maltillinen suunnitelma.– Pyrimme lyhentämään lainaa 12 000 euroa vuodessa ja olemaan ottamatta lisävelkaa. Eläkevuodet tulevat todennäköisesti eteen ennen kuin lyhennykset loppuvat. Tässä mielessä aiotut eläkeiän nostot kuulostavat jopa toivotuilta. Jos vain jaksaisin polkea vauhdilla niin, että eläkepäivinäkin on vielä virtaa jäljellä!Matin perhe on kokenut välillä tiukkoja aikoja. Silloin on nipistetty harrastuksista, kuluista ja lainanlyhennyksistä. Matkusteluun ei ole ollut mahdollisuutta viime vuosien aikana.– Ei tunnu siltä, että olen hyvätuloinen. Tuntuu, että olen hyvä ja tunnollinen veronmaksaja ja siinä mielessä hyvä yhteiskunnan jäsen, että painan kahta työtä yhtä aikaa. Saan olla todella onnellinen siitä, että perhe on pysynyt kasassa ja terveenä.Verotuksen suhteen Matilla on toiveita, jotka tekisivät hänen mielestään tilanteen reilummaksi ns. näennäisesti rikkaille, jotka ovat samassa tilanteessa.Ensimmäiseksi hän toivoo, että verotusta lähestyttäisiin perheyksikkötasolta.– Jos perhettä katsottaisiin kokonaisuutena tai verotuksessa huomioitaisiin edes puolison tulot tai tulottomuus, tulontasaus voisi olla reilumpi, Matti näkee.Nyt Matista tuntuu, että yhteiskunta rokottaa toisia ankarammin kuin toisia, ja se on hänen mielestään väärin.– Jos pystyy harjoittamaan sellaista yrittäjyyttä, jossa voi hyödyntää pääomatuloja tai viemään yrityksensä esimerkiksi Eestiin, se tuo verotuksessa huomattavia etuja.Matinkin mielessä on käynyt yrittäjyysmuodon vaihtaminen, jotta yritystoiminnan kautta saatavien tulojen verotus kevenisi.– Kokonaisverotus tasapäistäisi tilannetta, verotus olisi linjassa huolimatta siitä, onko pääomatuloja vai ei. Tarkastelussa tulisi olla paremminkin ”verojalanjälki”, jonka tulisi olla kohtuullinen ja reilu sekä yksilön että yhteiskunnan osalta.Tämän hetken tilanne solidaarisuusveroineen ei neljän aikuistuvan lapsen isästä tunnu reilulta.– Tilannetta ei silti voi muuttaa miksikään erilaisia ratkaisuja pähkäilemällä. Se vain pakottaa yrittämään enemmän. Voin kuvitella, että meitä samassa tilanteessa olevia näennäisesti hyvätuloisia on paljon.Onko verotus Suomessa mielestäsi oikeudenmukaista? Keskustele oheisessa kommenttiosiossa.Tämä artikkeli on julkaistu alunperin 21.1. 2018. Ilta-Sanomat julkaisee uudelleen muutamia vuoden 2018 luetuimpia artikkeleita.