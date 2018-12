Kotimaa

Poliisi tutkii tappoa Kurikassa – yksi otettu kiinni 20.12. 10:33

Pohjanmaan poliisilaitos tutkii epäiltyä henkirikosta Kurikan Jurvassa. Poliisille tuli ilmoitus kuolleesta henkilöstä keskiviikkoiltana.



Poliisin suorittamassa kuolemansyyn tutkinnassa on tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella poliisi on aloittanut asiassa rikostutkinnan. Tällä hetkellä tutkintanimike on tappo.



Poliisi on ottanut asiaan liittyen kiinni yhden ihmisen.



Asian esitutkinta on käynnistynyt aamulla. Esitutkinnallisista syistä johtuen poliisi ei tiedota tässä vaiheessa asiasta enempää.