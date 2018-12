Kotimaa

Tänään vielä poutaa – perjantaiksi ja lauantaiksi luvassa lumisateita

Idässä pilvipeite rakoilee tai ohenee paikoin.Etelässä ja lännessä on päivällä pakkasta 2 - 5 asteeseen ja voimistuvan itätuulen vuoksi pakkanen on purevaa. Idässä ja pohjoisessa pakkasta on 5 - 10 astetta, idän selkenevillä paikoilla on pakkasta 10 - 15 astetta. Yöllä pakkanen kiristyy etenkin selkenevillä paikoilla.Perjantaina Etelä-Suomeen saapuu lumisateita itätuulen voimistuessa. Idässä ja Kainuun seudulla on poutaa ja monin paikoin selkeää.Oulun seudulla ja Lapissa on laajalti pilvipoutaa.Etelässä ja lännessä on heikkoa, mutta tuulen vuoksi pakkanen on purevaa. Idässä ja pohjoisessa pakkasta on laajalti 5 - 10 astetta, selkeillä paikoilla 15 - 20 astetta.Lauantaina maan eteläosassa satelee lunta, etelärannikolla voi tulla sakeampikin lumikuuro. Idässä ja pohjoisessa sää muuttuu monin paikoin selkeämmäksi.Päivällä pakkanen vaihtelee etelärannikon 3 - 5 asteesta idän ja pohjoisen enimmäkseen 10 - 20 asteeseen.