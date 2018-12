Kotimaa

Yllätystieto karussa olevasta Oulun seksuaali­rikos­epäillystä: Poliisilla ei ollutkaan tietoa, oliko mies kos

Viime viikolla Oulun poliisi julkaisi kuvan yhdestä Oulun laajaan lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikosvyyhteen epäillystä 25-vuotiaasta miehestä. Samana päivänä saadun tiedon mukaan tämä henkilö olisi ollut Saksan poliisilla kiinniotettuna.Poliisi tiedotti, että ”maiden viranomaisten välisestä tiedon katkoksesta johtuen henkilö oli kuitenkin ehditty vapauttaa Saksassa ennen kuin hänet saatiin siirrettyä Suomeen”.Nyt karkuteillä olevan 25-vuotiaan miehen tapaus on saanut jälleen uuden käänteen. Rikosylikomisario Markus Kiiskinen https://www.is.fi/haku/?query=markus+kiiskinen sanoo, ettei poliisilla ole tarkempaa tietoa siitä, millä tavalla tämä henkilö on ollut Saksan poliisin kanssa kontaktissa.– Emme tiedä, onko hän ollut kiinniotettuna, pidätettynä ja mistä syystä.– Tässä ei epäillä eikä syytetä Saksan poliisia mistään virheestä. Tässä on tullut väärä tulkinta meille annetusta tiedosta. Emme tiedä kontaktin luonteesta. Emme tiedä sitäkään, onko hän ylipäätään koskaan ollut neljän seinän sisällä lukkojen takana Saksassa, Kiiskinen sanoo nyt.– Me olemme toimineet viime viikolla sen tiedon varassa, mikä sieltä Saksasta on tullut ja siitä oli vedettävissä se johtopäätös, että hän olisi ollut Saksan viranomaisilla kiinni. Kun myöhemmin on selvitetty asiaa Oulun poliisilaitoksella ja keskusrikospoliisissa on käynyt ilmi, että hän ei ole ollut siellä kiinni fyysisesti vaan on ollut jonkinlaisessa kontaktissa Saksan poliisin kanssa.Kiiskinen on itsekin nähnyt viestin, josta väärä tulkinta on tehty.

Missä kohtaa tässä on nyt mokattu?

– Moka tarkoittaa käytännössä sitä, että asiassa on tulkintavirhe loppujen lopuksi. Meille on tullut tieto meidän rekistereistä kansainvälisten kanavien kautta. Niistä on viime viikolla tehty johtopäätös, että henkilö olisi Saksan poliisilla hallussa. Kyse ei kuitenkaan tästä sitten loppujen lopuksi ole ollut.– Kun asiaa on selvitetty mitään tahallista mokaa tai vahinkomokaa ei ole käynyt. Saksan poliisi ei ole erehdyttänyt eikä lyönyt laimin mitään eikä myöskään Suomessakaan. Näin vaan pääsi käymään. Tulkinta on ollut virheellinen. Kun tieto tuli se oli hyvin lyhyt. Se ei sisältänyt juurikaan niin sanotusti lihaa luiden ympärillä, Kiiskinen selittää.Kiiskinen ei tiedä, millä paikkakunnalla Saksassa epäilty on ollut poliisin kanssa kontaktissa.– Sillä ei ole meille merkitystä rikostutkinnan kannalta. Sillä on merkitystä, että hänet saadaan kiinni ja Suomeen. Nyt hänestä on kansainvälinen pidätysmääräys voimassa. Se on annettu sen jälkeen, kun hänet on poissa olevana vangittu Suomessa.Näihin toimiin ryhdyttiin heti virheellisen tulkinnan jälkeen. Virheellinen tulkinta tehtiin Kiiskisen mukaan Oulun poliisissa, ei keskusrikospoliisissa.– Ihan normaalilla nopeudella vaadittiin heti seuraavana päivä vangiksi ja viipymättä syyttäjä teki kansainvälisen pidätysmääräyksen, että henkilö saataisiin mahdollisimman pian Suomeen. Sitten selvisi, ettei hän olekaan kiinni.

Mikä oli harmistuksen aste siinä vaiheessa?

– Voit arvata että se oli kova. Meillä on tähän kokonaisuuteen liittyen seitsemän muuta kiinni. On hassun näköinen tilanne ja harmittaa kovasti. Ihmiset kun toimii, aina on vaara, että näin käy. Tästä otetaan opiksi.

Minkä takia hänestä ei tehty heti kansainvälistä etsintäkuulutusta, kun häntä alettiin epäillä?

– Kun Suomessa tapahtuu rikos ja meillä ei ole mitään syytä olettaa tai epäillä, että henkilö olisi ulkomailla niin ei me suomalaisestakaan laadita kansainvälistä pidätysmääräystä perään vaan kansallinen ns. SIS-etsintäkuulutus, joka kylläkin näkyy Schengen-alueen rekistereissä. Niin sanottu normaali kansallinen etsintäkuulutus laitetaan, niin kuin tässäkin tapauksessa oli tehty. Nämä ei samalla tavalla näy Saksassa.Epäillyllä on ollut Kiiskisen mukaan asuinpaikka Oulussa. Poliisilla ei ole Kiiskisen mukaan tietoa, milloin epäilty on Saksaan mennyt. Poliisi ei myöskään tiedä hänen reittiään.– Uskon, että hänet tavoitetaan, mutta en tiedä, milloin ja mistä. Hän tietää, että häntä kaivataan suomessa. Hän ei varmasti tule vapaaehtoisesti ilmoittautumaan poliisille.