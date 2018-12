Kotimaa

Komentaja vaihtui perinteisin menoin avaruudessa





Avaruusaseman painottomassa tilassa vietettiin tiistaina perinteinen komentajan vaihto –rituaali. Videolla nähdään, kun retkikunta 57:n komentaja saksalainen astronauttiluovuttaa avaruusaseman symbolisen avaimen retkikunta 58/59:n komentajalle venäläiselle kosmonautilleGerstille komennus Kansainvälisellä avaruusasemalla oli toinen kerta. Hän on historian toinen ESA:n komentaja avaruusasemalla. 42-vuotias Gerts on kautta aikain nuorin astronautti, joka on toiminut komentajana avaruusasemalla. Kononenko on avaruusasemalla jo neljättä kertaa.