Kotimaa

Lähes 700 000 euron jättikorvauksiin tuomittu Kaisa Liski: ”Tämä on vasta taistelun alku”

”Olen pettynyt, että käräjäoikeudessa ei ole yritystoiminnan asiantuntemusta”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005940449.html