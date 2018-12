Kotimaa

10-vuotiaat tappelivat koulun pihalla Espoossa – tyttö oli yön sairaalassa

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Pohjois-Espoossa sijaitsevan koulun maanantai-iltapäivän tapahtumia. Poliisi on tutkinut asiaa rikollisena tekona, koska molemmat asianosaiset ovat alle 15-vuotiaita.Asianosaisten ja pakalla olleiden todistajien kertomusten mukaan noin 10-vuotiailla tytöllä ja pojalla oli koulupäivän jälkeen sanallista riitaa. Tytöllä ja pojalla kerrotaan olleen jo aiemmin riitaisat välit.Nyt riita johti kiinnikäymiseen ja siihen, että poika kaatoi tytön maahan koulun pihalla.Kaatamisen yhteydessä tyttö oli lyönyt päänsä maahan. Asianosaiset ovat myös kertoneet, että lyöntejä ja potkuja olisi tapahtunut molemmin puolin. Tytön vanhemmat veivät myöhemmin tytön lääkärintarkastukseen ja tyttö oli yön yli tarkkailussa sairaalassa.Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa on jaettu asianosaisen kuva, josta voi päätellä, että hän on teon yhteydessä saanut vakavia vammoja. Lääkärintarkastuksessa hänellä ei kuitenkaan ole todettu vakavia vammoja ja hän on päässyt sairaalasta kotiin.Poliisi jatkaa asian selvittämistä yhdessä koulun ja sosiaaliviranomaisen kanssa. Koulu on tiedottanut tapahtuneesta oppilaille ja heidän vanhemmilleen.Koska asianosaiset ovat alle 15-vuotiaita, he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teosta eikä asiaa toimiteta syyttäjän harkittavaksi. Asian arkaluonteisuuden ja yksityisyyden suojan perusteella tapahtumien yksityiskohdista ei tiedoteta enempää.