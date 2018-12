Kotimaa

Tampereella useita autoilijoita odotti karu yllätys – poliisi julkaisi kuvan epäillystä





Tampereen Kalevan kaupunginosassa puhkottiin peräti 15 auton renkaita 15. joulukuuta aamuyöllä.Poliisin mukaan Sarvijaakonkatu 15:ssä puhkottiin renkaat neljästä henkilöautosta ja Sarvijaakonkatu 5:ssä 11 autosta. Poliisin mukaan teoista epäilty henkilö on saatu kuvattu valvontakameralla.Poliisi pyytää kuvassa näkyvää henkilöä ilmoittautumaan poliisille asian selvittämiseksi. Poliisi pyytää myös yleisön apua epäillyn tunnistamiseksi.Kuvissa henkilöllä on yllään tumma tai musta puolipitkä takki ja farkut. Päässä henkilöllä on tumma pipo. Lisäksi henkilöllä on jalassa vaaleat kengät.Kuva on taltioitu Sarvijaakonkadulta noin kello 5.30 aikaan. Tapauksia tutkitaan törkeänä vahingontekona ja vahingontekona.Vihjeet pyydetään toimittamaan sähköpostilla rikosvihjeet.pirkanmaa.sisa-suomi@poliisi.fi. Viestin otsikoksi poliisi pyytää kirjoittamaan ”Kalevan renkaat”.