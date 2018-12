Kotimaa

Rouva Jenni Haukio nimitettiin Uuden lastensairaalan tukisäätiön valtuuskunnan johtoon: ”Suuri ilo ja kunnia”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=helena+ranta

https://www.is.fi/haku/?query=lilli+paasikivi

https://www.is.fi/haku/?query=tarja+lahdemaki

https://www.is.fi/haku/?query=paivi+tapanainen

https://www.is.fi/haku/?query=kalle+hoppu

https://www.is.fi/haku/?query=kari+raivio

https://www.is.fi/haku/?query=kaarina+torppa

https://www.is.fi/haku/?query=eero+huovinen