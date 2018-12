Äidin ällöttävä ratkaisu irtokarkkihyllyllä nauliutui mieleen – kiukuttavat tavat ruokakaupassa nostivat kiivaan keskustelun

Kotimaa

Äidin ällöttävä ratkaisu irtokarkkihyllyllä nauliutui mieleen – kiukuttavat tavat ruokakaupassa nostivat kiiva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eräs rouva napsautteli auki Uncle Bens -kastikepurkkien kansia ja haisteli tuotteita ennen kuin laittoi ne tyynesti takaisin hyllyyn.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Joi janoonsa ja tyynesti sulki korkin”

Aikuiset ihmiset tonkivat paljailla sormilla irtokarkkeja ja pähkinöitä myyntilaareista ja pistelevät poskeensa.

Oheisella videolla kauppojen asiakkaat kertovat, mitkä asiat heitä ärsyttävät kauppakäyttäytymisessä.