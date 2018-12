Naapurinsa murhannut elinkautisvanki pääsee vapaaksi – hovioikeus: Rikos ei ”ollut lajissaan erityisen moitittava”

Kotimaa

Naapurinsa murhannut elinkautisvanki pääsee vapaaksi – hovioikeus: Rikos ei ”ollut lajissaan erityisen moititt

Helsingin hovioikeus päätti laskea elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen miehen, joka murhasi naapurinsa lyömällä tätä neljästi puukolla vartaloon Espoossa kesäkuussa 2007.Murha tapahtui uhrin äidin silmien alla, mikä lisäsi äidin kärsimystä. Mies kertoi suuttuneensa, kun uhri oli kolme päivää aikaisemmin läpsäissyt hänen lastaan. Lapsi oli heittänyt uhrin päälle hiekkaa.Mies meni naapuriinsa vesurilla ja puukolla varustautuneena ja houkutteli vaaraa aavistamattoman naapurinsa avaamaan oven. Mies kävi heti puukon kanssa uhrin kimppuun ja surmasi uhrin määrätietoisesti. Hän jatkoi tekoa, vaikka uhri yritti suojata itseään. Uhri menehtyi voimakkaaseen verenvuotoon.Hovioikeus perusteli vapauttamista miehen vakiintuneilla perhesuhteilla ja vankila-aikaisella käyttäytymisellä. Mies ei ole vankeusaikana syyllistynyt uusiin rikoksiin. Hän on osallistunut vankilan työtoimintaan ja suoriutunut niistä hovioikeuden mukaan hyvin, samoin opinnoissa.Miehen vapauttamista puolsi hovioikeuden mukaan myös se, että hän on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan osallistumalla vankilan ohjelmatoimintaan. Vapauttamisen puolesta puhui hovioikeuden mukaan myös se, että mies on motivoitunut ammattiin kouluttautumiseen ja työntekoon. Mies on käynyt poistumisluvilla ”pääsääntöisesti lupaehtoja noudattaen” jo useiden vuosien ajan.Vapauttamista vastaan puhui suoritetun rangaistuksen lyhyt kesto. Miehelle tulee 12 vuotta täyteen 2.6.2019. Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei miehen rikos ”ollut lajissaan erityisen moitittava”.Mies on nyt 38-vuotias.Mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen 1. marraskuuta 2020.