Pakkassää jatkuu koko maassa – etelärannikolla voi sataa runsaasti lunta

Etelärannikolla lumisade voi runsasta. Maan pohjoisosassa on poutaa.Etelä- ja länsiosassa on pakkasta 0 – 2 astetta, itä- ja pohjoisosassa pakkasta on pääosin 5 - 10 astetta, selkeillä paikoilla on kylmempää.Torstaina kaakkoistuuli voimistuu lounaassa, Pohjois-Lapissa lounaistuuli. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvinen, idässä pilvipeite kuitenkin rakoilee tai ohenee.Etelässä ja lännessä on pakkasta 2 – 5 astetta, idässä ja pohjoisessa pakkasta on 5 - 10 astetta, lähellä itärajaa on pakkasta 10 - 15 astetta.Perjantaina pakkassää jatkuu koko maassa. Maan eteläosaan saapuu lumisateita voimistuvan itätuulen myötä, muualla maassa on poutaa.Lounaassa pakkasta on lähellä 5 astetta, idässä ja maan keskivaiheilla on pakkasta 10 – 20 astetta, Lapissa on pakkasta 5 - 10 astetta.