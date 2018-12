Kotimaa

Hallituksessa kova riita oikeusministeriön kansliapäällikön jättipalkankorotuksesta

IS:n saamien tietojen mukaan oikeusministeri(kok) olisi tuomassa ministeriönsä kansliapäällikönyleisestä palkkalinjasta huomattavasti poikkeavan palkankorotusvaatimuksen rahakuntaan valtioneuvostotasolle tänään.Menettely on erittäin poikkeuksellinen.Taustalla on se, että valtiovarainministeriö ei ole puoltanut Timoselle kaavailtua jättipalkankorotusta.Timosen palkka on nyt noin 11 500 euroa kuukaudessa ja siihen ajetaan oikeusministeri Antti Häkkäsen johdolla peräti kymmenen prosentin palkankorotusta.Vaatimukselle ei ole lämmetty Häkkästä lukuun ottamatta, sillä yleinen valtion palkankorotuslinja on 1,6 prosenttia.Kaiken lisäksi Timonen aloitti tehtävässään vasta viime kesäkuussa.Asia kuuluu valtioneuvostossa kunta- ja uudistusministeri(kesk), joka vastaa valtion työmarkkinalaitoksesta, joka puolestaan vastaa valtion henkilöstöjohtamisesta.Timosen vaatimuksia on pidetty kohtuuttomina.Valtiovarainministeriö haluaa pitää Timosen palkan samalla tasolla kuin muillakin kansliapäälliköillä ja samalla tasolla kuin Timosen edeltäjällä, joka siirtyi korkeimman oikeuden jäseneksi viime keväänä.Yleisestä kansliapäälliköiden palkkalinjasta poiketaan valtiovarainministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtioneuvoston kansliassa, mikä johtuu tehtävien erosta.Tällä vaalikaudella palkankorotuksista on pidättäydytty muun muassa kilpailukykysopimuksen (kiky) takia ja koska ministeritkin ovat alentaneet palkkojaan.Muistakin palkankorotusvaatimuksista on pidättäydytty vaalikauden aikana samoista syistä.Yksi syy Timosen palkankorotushaaveille on myös se, että korkeimpien oikeuksien presidenttien palkkaus on korkeampi kuin ministeriön kansliapäälliköllä.