Kotimaa

New York Times: Facebook antoi suuryrityksille vuosien ajan kertomaansa laajemman pääsyn käyttäjiensä tietoihin

19.12. 5:19

Sosiaalisen median jätti Facebook antoi vuosien ajan monille suuryrityksille laajemman pääsyn käyttäjiensä yksityisiin tietoihin kuin se on kertonut, paljastaa New York Times.



Kymmeniä Facebookin entisiä työntekijöitä haastatellut ja yhtiön sisäisiä asiakirjoja haltuunsa saanut lehti kertoo Facebookin tehneen yli 150 yrityksen kanssa sopimuksia tietojen jakamisesta. Käytännössä Facebook antoi teknologiajäteille kuten Microsoftille ja Amazonille poikkeusluvan kiertää yksityisyyssääntöjään.



Facebook on ollut tänä vuonna useiden tietosuojaskandaalien kourissa. Yhtiö on kuitenkin vakuuttanut, että käyttäjät pystyvät hallitsemaan omia tietojaan.