Liikennepoliisi Pasterstein oikoo vielä kerran mutkalle mennyttä liikennemerkkikeskustelua: ”Nyt yksinkertainen kysymys ja siihen vastaus”

Kotimaa

Liikennepoliisi Pasterstein oikoo vielä kerran mutkalle mennyttä liikennemerkkikeskustelua: ”Nyt yksinkertaine

Joka talvisesta





Jo alkuvuodesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myöhemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt Pasterstein

Joissakin