Kirkon linja kateissa? Samaa sukupuolta olevia vihkineitä pappeja rangaistu

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa kaksi tapausta

Sami Suonpää: Seitsemän tai kahdeksan on saanut varoituksen

Turun arkkihiippakunta: Tuomiokapitulit käsittelevät tietoonsa tulevat tapaukset

Tampereella ei tapauksia

Helsingin Paavalin seurakunta: Kohtuutonta rangaista pappia

Vaasan suomalainen seurakunta: Lain muutos ”ei tarkoita automaattisesti kirkollista vihkimistä”