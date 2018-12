Kotimaa

Maastosta löytyi leukaluu Suonenjoella – poliisi ei pystynyt selvittämään henkilöllisyyttä, rikosta ei epäillä

Syyskuun 22. päivä 2018 poliisille ilmoitettiin Suonenjoen Kimpanrannantien läheisyydestä maastosta löytyneestä ihmisen leukaluusta, kertoo Itä-Suomen poliisi.Poliisi otti löytyneen leukaluun talteen ja löytöalueen lähimaasto etsittiin mahdollisten lisänäytteiden löytymiseksi. Muita löydöksiä ei alueelta tehty.Poliisitutkinnassa ei ole pystytty selvittämään henkilöllisyyttä, jolle löytynyt leukaluu on kuulunut. Löytöpaikka on vanhan kaatopaikan/puhdistamon alueella, joten leukaluu on voinut kulkeutua sinne aikanaan esim. kaatopaikalle tuotujen jätekuormien mukana. Vanhojen jätekasojen alkuperää ei ole mahdollista selvittää.Luusta on saatu määriteltyä DNA, joka kuuluu miehelle. Kyseistä DNA:ta ei löydy poliisin DNA -rekisteristä. Poliisilla ei ole tiedossa sellaisia kadonneita henkilöitä, jotka saattaisivat liittyä löydettyyn leukaluuhun.Löydetty luu vaikuttaa luututkijan mukaan aika vanhalta sen väri, kuivuusaste sekä hampaiden kuluneisuus huomioiden (verrattuna nykyihmiseen), mutta luun tarkkaan ikään ei ole mahdollista ottaa kantaa.Poliisitutkinnassa saatujen seikkojen perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.