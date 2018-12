Kotimaa

Poliisin virkamerkki uudistuu – kuvat: tunnista oikea virkamerkki

Poliisihallitus muistuttaa tiedotteessa, että poliisilla on noin viiden vuoden ajan käytössä kahdenlaisia virkamerkkejä.









Turvallisuusviranomaisten käyttämät virkamerkit uudistuivat joulukuussa 2018. Tämä tarkoittaa, että myös poliisin virkamerkki uudistuu. Poliisihallitus julkisti perjantaina kuvat virkamerkeistä.Poliisihallitus huomauttaa, että poliisilla on noin viiden vuoden ajan käytössä kahdenlaisia virkamerkkejä, koska virkamerkit uusitaan sitä mukaan kun edellisen voimassaoloaika päättyy.Poliisin on tarvittaessa ilmaistava toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle olevansa poliisi ja pyynnöstä esitettävä virkamerkkinsä, jos ilmaiseminen tai esittäminen on mahdollista toimenpiteen suorittamista vaarantamatta.Virkamerkkien uudistus koskee poliisin lisäksi Tullin, Rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisten organisaatiokortteja. Väestörekisterikeskus myöntää organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetut organisaatiokortit sekä varmenteet ja takaa organisaatioiden tietoturvallisen sähköisen asioinnin.