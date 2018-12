Kotimaa

Saksan poliisi vapautti vahingossa Oulun seksuaalirikoksista epäillyn miehen

Saksan poliisi vapautti vahingossa Oulun seksuaalirikoksista epäillyn miehen 18.12. 11:29

Poliisin mukaan vapauttaminen tapahtui viranomaisten välisestä tietokatkoksesta johtuen.

Saksassa kiinniotettu mies, jota epäillään Oulun seksuaalirikosvyyhdissä, on vahingossa vapautettu Saksassa.



Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että maiden viranomaisten välisestä tietokatkoksesta johtuen henkilö oli ehditty vapauttaa Saksassa ennen kuin hänet saatiin siirrettyä Suomeen.



Oulun käräjäoikeus on vanginnut kyseisen henkilön poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen.



Henkilöstä on annettu kansainvälinen etsintäkuulutus.