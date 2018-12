Ulkomaalaisiin ja ulkomaalaisilta näyttäviin kohdistunut uhkaavaa käytöstä Oulussa – poliisilta julkinen vetoomus

Kotimaa

Ulkomaalaisiin ja ulkomaalaisilta näyttäviin kohdistunut uhkaavaa käytöstä Oulussa – poliisilta julkinen vetoo

Oulun poliisi kertoo tiistaina julkaistussa tiedotteessaan, että sen tietoon on tullut tapauksia, joissa ulkomaalaisiin ja ulkomaalaisilta näyttäviin ihmisiin on kohdistunut viime aikoina vihapuheita sekä asiatonta ja jopa uhkaavaa käyttäytymistä.Poliisin mukaan asiatonta käyttäytymistä on tapahtunut, vaikka kyseessä on ollut esimerkiksi ulkomaalaistaustainen perhe liikkeellä lasten kanssa.Oulun poliisilaitos tutkii tällä hetkellä yhteensä viittä alaikäiseen tyttöön kohdistunutta törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää raiskausta.Aiemmin poliisilaitos on tiedottanut yhdestä laajemmasta kokonaisuudesta, jossa rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä. Lisäksi on tiedotettu myös kahdesta Oulun Tuirassa tapahtuneesta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, josta toisen epäillään olevan törkeä.Tällä hetkellä näistä rikoksista epäiltynä on vangittu kymmenen henkilöä.Poliisi korostaa, ettei kukaan Suomessa oleskeleva saa joutua aiheettomasti epäilyksenalaiseksi, pilkatuksi tai tuntea oloaan uhatuksi.Poliisi vetoaa siihen, ettei se joutuisi selvittelemään viharikoksina tehtyjä rikoksia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä kohtaan vaan saisi käyttää senkin ajan törkeiden lapsiin kohdistuneiden rikosten tehokkaaseen tutkintaan.