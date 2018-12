Tillinhaistelu kuohuttaa IS:n lukijoita – ”En välttämättä haluaisi ostaa tilliä, jota jokainen nuhanenä on haistellut”

Kotimaa

Tillinhaistelu kuohuttaa IS:n lukijoita – ”En välttämättä haluaisi ostaa tilliä, jota jokainen nuhanenä on hai

Maanantai-iltana tullut uutinen Vantaalla kauppakeskus Jumbosta tavatusta tillinhaistelijasta kuumensi IS:n lukijoiden tunteet.Itä-Uudenmaan poliisin mukaan mies oli poiminut elintarvikeliikkeen yrttiosastolla käsiinsä tilliruukun ja laittanut sen ostoskoriinsa. Kului vain hetki, ja mies oli ottanut tillin kärjestä palasen, jonka oli siirtänyt omaan taskuunsa, minkä jälkeen hän oli palauttanut tilliruukun hyllyyn.Moni lukijoista pitää liioitteluna sitä, että paikalle hälytettiin poliisi selvittelemään tilannetta. Mies otettiin kiinni kassojen jälkeen.– Että näin Suomessa. Monikohan hedelmä on mennyt myyntikelvottomaksi, kun joku on puristanut kokeillakseen onko se kypsä tai ylikypsä ja pyyhkinyt sitten mehuiset kätensä esimerkiksi housunlahkeeseen kuljettaen näin maksamatonta mehua ulos kaupasta! Onneksi meillä ei ole vakavia rikoksia, Kuukuli kirjoittaa.Osa suhtautuu sen sijaan tillinhaistelijan toimintaan tuomitsevasti ja huomauttaa, etteivät itsekään tahtoisi ostaa tuotetta, josta on revitty irti palasia.– Ei kai sillä väliä onko kahden euron tuote (tilli) vai 40 euron tuote (sisäfile). Tuomittava teko. Ostaisitko sipsipussin tai lihapakkauksen, joka on avattu ja josta sisältöä poistettu? Aikuisen luulisi ymmärtävän että tuommoinen on törkeää ja täysin käsittämätöntä toimintaa. Käyttäytyy kuin eläin marketissa. Ei tarvi ihmetellä mistä nuoriso tapansa keksinyt, tatu kirjoittaa.– Ennen kuin paniikki iskee, niin tillin haistamisesta ei ollut kyse vaan tuotteen vahingoittamisesta myyntikelvottomaan kuntoon. Minä en ainakaan haluaisi tuotetta josta joku on jo repinyt palasia saatikka jos laittanut taskuun ja laittanut sen jälkeen vielä tillistä poikkaistun ”varren” takaisin ruukkuun, myös Että näin toteaa.– Minä puolestani en välttämättä tänä flunssa-aikana haluaisi ostaa tilliä, jota jokainen nuhanenä on haistellut. Ihan oikein että kauppias puuttui asiaan jos vielä taitteli osia siitä, Adele kirjoittaa.Useiden keskustelijoiden mielestä tuotteen tuoreus on hyvä kuitenkin tarkastaa ennen ostamista.– Voi luoja. Kai sitä saa tuoreuden tarkastaa. Monesti on todella huonoja vihanneksia ja hedelmiä myynnissä, nimimerkki Haista tai maista muistuttaa.– Hämmennystäni aiheuttaa se, ettenkö saisi haistella tilliä, yrttejä yms. myymälässä? Koska teen sitä silloin tällöin haistaakseni tuotteen tuoreutta. Itsekin kasvatan kesäisin yrttejä. Apua, tulee tosi syyllinen olo jos edes uskaltaa haistaa, en tosin ikinä katkaisisi yrtistä osaakaan, mutta en tiennyt sen olevan rangaistava teko, pohtii Sirius.