Kotimaa

Lumikuuroja tiedossa monin paikoin – pääkaupunkiseudulla liukkaat kelit jalankulkijoille

18.12. 4:32

SÄÄ Uudellamaalla jalankulkijoita varoitetaan liukkaudesta.

Tiistaille odotetaan pilvistä säätä ja lumikuuroja suureen osaan maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan länsiosassa lumikuurot satavat ja lämpömittarit liikkuvat nollan molemmin puolin. Hieman kylmempää on maan itäosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä- ja Keski-Lapissa, jonne on paikoin tiedossa lumisadetta ja jäätävää tihkua.



Pohjois-Lapissa sää on osaksi selkenevää, poutaista ja kylmää koko päivän ajan.



Maan etelärannikolla Uudellamaalla jalankulkijoita varoitetaan liukkaista keleistä.