Lossinkuljettaja sukelsi hyiseen virtaan ja yritti pelastaa autonsa kanssa aaltoihin vajonneen kuskin – ”Eiköhän jokainen olisi tehnyt sen”

Enonkosken Hanhivirralla maanantaina iltapäivällä tapahtuneen traagisen lossiturman sankari oli lossin vaihtokuljettaja, joka sukelsi laiturilta hyiseen veteen.– Eiköhän jokainen olisi tehnyt sen, vaihtokuljettaja sanoo ja vaikuttaa vaivaantuneelta ja haluttomalta korostamaan omaa rooliaan.– Ei siinä kerinnyt jäädä miettimään, kun sai tilanteen selville.Vaihtokuljettaja oli ollut odottamassa lossin saapumista laituriin vaihtaakseen vuoroa kuljettajan kanssa. Kun lossi oli enää noin kymmenen metrin päässä laiturista, sen kannelta alkoi nousta kuin mustaa savua, kun nelivetoisen Audin renkaat sutivat kannella.Näin kuvaili tilannetta IS:lle vaihtokuljettajan kanssa laiturilla seissyt paikkakuntalainen mies. Samassa henkilöauto kohosi lossin etuluukun ylle, putosi virtaan ja alkoi nopeasti upota.Paikkakuntalainen mies kertoo miettineensä, että jotain pitäisi tehdä ja nopeasti.– Itse olen jo ikämies. Ei minulla kantti kestänyt sukeltaa sinne, hän sanoo suoraan.– Ryntäsin etsimään jotain pelastusvälinettä.Auto painui nopeasti pinnan alle, valot palaen, aivan laiturin eteen. Kohta sen päällä oli vettä metri ja lähellä pintaa oli enää takaluukku, joka oli auennut, kun auto painui nokka edellä.Vesi oli yksiasteista. Ilman virtausta Hanhivirta olisi jäässä.Vaihtokuljettaja luonnehtii itseään tavalliseksi ihmiseksi, ilman mitään erityistä urheilullista tai fyysistä taustaa.– Ihan tavan tallaaja olen, töissä käyvä perheenisä.Hän ei halua tarkemmin kuvaille suoritusta eikä korostaa omaa rooliaan.– Lopulta hän itsekin oli hengenvaarassa, paikkakuntalainen mies arvioi olosuhteiltaan äärimmäisen tilanteen.Hän oli löytänyt rannalta pelastusrenkaan, jonka heitti veteen auttaakseen vaihtokuljettajan takaisin rantaan.Auton ovi ei ollut auennut, ja vesi oli jäätävää.tutkinta on kesken. Paikkakuntalainen mies on varma, että kyseessä oli sairaskohtaus, eikä autossa ollut mies ollut enää tajuissaan auton upotessa. Saattaa olla, että hänen hyväkseen ei olisi ollut tehtävissä enää mitään.Lossin vaihtokuljettaja yritti kaikkensa.Hätäkeskus oli saanut ilmoituksen kello 13.48. Sen lähettämät pelastuslaitoksen yksiköt olivat vielä kaukana, jos edes vielä liikkeellä.Niiden tehtäväksi jäi kello 14.30 jälkeen nostaa eloton kuljettaja ylös virrasta.Itä-Suomen poliisi on kertonut tiedotteessaan yhtäpitävästi IS:n haastatteleman paikkakuntalaisen kanssa, että lossi oli juuri rantautumassa, kun sen kyydissä ollut henkilöauto kiihdytti voimakkaasti päin etuluukkua, nousi luukun yli ja putosi veteen.Kuljettaja oli yksin autossa.Hanhivirran lossi on tiellä 471 Hanhivirran yli liikennöivä lossi, joka kulkee tarvittaessa.Nykyinen Laivateollisuus Oy:n rakentama lossi otettiin käyttöön vuonna 1969. Autokannella on tilaa 21 autolle. Kannen ajoradan pituus on 35 metriä ja leveys 6,3 metriä.