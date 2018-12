Kotimaa

Mereen tippuneesta miehestä syntyi sekava pelastustoiminta Helsingin Vartiosaaressa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekava tiedonkulku aiheutti sekavuutta pelastustoiminnassa Helsingin Vartiosaaressa maanantaina illalla.Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 21.23, jonka perusteella arveltiin ihmisen olevan veden varassa.Paikka oli Vartiosaaren eteläosan Rahkoniemi.Vartiosaaren kuuluu Helsingin itäosien sisäsaaristoon. Koska kyseessä on aito saari meressä, pelastustehtävää johti Rajavartiolaitoksen Helsingin meripelastuslohkokeskus.Pelastuslaitoksen yksiköt saivat vedenylitysapua Rajavartiolaitokselta veneen muodossa.Paikan päällä selvisi, ettei kukaan ollut enää veden varassa.– Ilmeisesti mies oli tippunut veneestä mereen, mutta kaveri oli saanut autettua hänet ylös. Sekavuus syntyi siitä, että hälytyksen teki kolmas osapuoli, lohkokeskuksesta kerrotaan.Kolmasosapuoli oli omainen eli kotiväki.– Siellä on nyt ensihoidon yksikkö antamassa apua. Ilmeisesti oli jotain loukkaantumista tai ainakin kylmettymistä, lohkokeskus kertoo.Loukkaantuminen ei ole vakava.Vartiosaaressa on huviloita, mutta sinne ei ole siltayhteyttä. Alue on ollut jo vuosia vilkkaan kaavoituskiistelyn keskellä liittyen Helsingin yleiskaavaan.Ympäristöväki on vastustanut lisärakentamista.