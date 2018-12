Kotimaa

Nyt puhuu Jumbon kauppias: Tämän vuoksi keski-ikäinen vantaalainen tillinhaistelija otettiin kiinni

Eikö asiakas saa enää haistella tilliä myymälässä?Vantaalla kauppakeskus Jumbossa sunnuntaina iltapäivällä tapahtunut tillinhaistelijan kiinniotto on herättänyt paljon epävarmuutta potentiaalisten tillinostajien keskuudessa.Heitä on paljon erityisesti perunoiden ystävissä.Ja ylipäätään tillikohu on herättänyt kysymyksiä, mitä uskaltaa kaupassa tehdä ilman, että joutuu täysin pahaa aavistamattaan ja omasta mielestään pahaa tekemättä rikosoikeudelliseen vastuuseen.Keskellä kirkasta, rentouttavaksi tarkoitettua ostospäivää.Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti maanantaina vantaalaista keski-ikäistä tillinhaistelijaa epäiltävän lievästä vahingonteosta.IS:n haastatteleman kyseisessä elintarvikeliikkeessä esimiesasemassa olevan työntekijän mukaan ongelma ei ollut tillinhaistelu. Se oli tässä nimenomaisessa tapauksessa vain niin sanotusti jäävuorisalaatinhuippu.Rikosoikeudelliselta kannalta olennaista on, että mies oli taittanut haistelemastaan tillistä palasen pois.Myymäläesimies ei osaa tarkkaan, esimerkiksi senttimetriasteikolla, määritellä, minkä pituisesta palasta oli kyse.– Sen verran kuitenkin, että jäljelle jäänyt osa oli myyntikelvoton, myymäläesimies korostaa.Poliisin mukaan mies oli siirtänyt ”tillin kärkipäästä” taittamansa ”palasen” omaan taskuunsa ja palauttanut sen jälkeen tilliruukun hyllyyn.Myymäläesimies ei ota eksaktia kantaa siihen, oliko kohdetillin olemuksellinen ja ravitsemuksellinen painopiste siirtynyt tässä vaiheessa miehen taskuun vai jäänyt ruukkuun.– Se ruukku oli joka tapauksessa sen jälkeen myyntikelvoton tuote, myymäläesimies painottaa.Mies oli kassalla maksanut tunnollisesti ja nuhteettomasti muut ostoksensa. Hänet otettiin kiinni kassojen jälkeen. Tuolloin hän oli selittänyt haistaneensa tilliä tarkoituksenaan varmistua sen tuoreudesta. Kun tilli ei sieraintuntumalla ollut miehen mielestä laadukas, hän oli luopunut siitä.Mies suostui kovistelun jälkeen maksamaan myös haistamansa, mutta ostamatta jättämänsä 1,75 euron arvoisen tilliruukun, josta oli katkaissut kärjet.Samassa saapuivat jo poliisitkin.Tillissä paras osa on nimenomaan yläosa, kärkipää. Alapäästä tulee mieleen nurmikko.– Kyllä myymälässä saa vaikka maistaa tuotteita, jos sopii siitä etukäteen henkilökunnan kanssa. Ei se ole mikään ongelma, myymäläesimies sanoo.– Mutta omin nokin ei pidä edetä, ei maistamaan eikä katkomaan mitään.Myymäläesimies pitää aivan asiallisena jos ei peräti kannustettavanakin nuuhkaista tilliä ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä.– Tillihän on tuote, jossa haju paljastaa heti ja helposti sen tilan.Koska keski-ikäistä vantaalaista tillinhaistelijamiestä epäillään vain lievästä vahingonteosta, voidaan tulkita, että häntä ei epäillä taskuun haistelun yhteydessä siirtyneen tillin kärkiosan näpistysyrityksestä.Miksi hän laittoi sen juuri taskuun, jää arvailun varaan.Tilli eli maustetilli (Anethum graveolens) on yksivuotinen Aasiasta peräisin oleva ruohokasvi, joka kasvaa luonnonvaraisena Välimeren ympäristössä. Sitä käytetään mausteena ainakin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Puolassa. Suomessa se on yksi viljellyimmistä yrteistä.