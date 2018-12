Silminnäkijä: Ensin nousi savua kannelta, sitten Audi kiipesi lossin etuluukun yli – lossinkuljettaja sukelsi hyiseen virtaan yrittäen pelastaa ajajaa

Kotimaa

Silminnäkijä: Ensin nousi savua kannelta, sitten Audi kiipesi lossin etuluukun yli – lossinkuljettaja sukelsi

Enonkosken Hanhivirran maanantaista yhden ihmisen hengen vaatinutta lossiturmaa edelsi erikoinen tapaus.Paikkakuntalainen silminnäkijä odotti lähestyvää lossia Hanhivirran pohjoisrannalla, kun turma tapahtui.– Ihmettelin, kun sieltä kannelta alkoi nousta kuin mustaa savua. Sen auton renkaat hankasivat kantta, paikkakuntalainen kuvailee.Kanteen jäi renkaiden sutimisesta ja kuminpoltosta paksut mustat jäljet.Samassa henkilöauto kipusi lossin tavanomaiseen tapaan suljettuna olleet etuluukun päälle ja putosi virtaan. Lossi oli tuolloin noin 10 metrin päässä laiturista.– Se oli ilmeisesti nelivetoinen ja Audi, paikkakuntalainen kertoo.Hänen seurassaan laiturilla oli lossin vaihtokuljettaja, joka oli tulossa omaan vuoroonsa töihin.– Hän hyppäsi sinne perään auttamaan.Auton valot paloivat yhä ja auennut peräluukku repsotti auki lähellä pintaa. Auto oli uponnut keula edellä ja oli peräluukkua lukuun ottamatta noin metrin pinnan alla, heti laiturin edessä.Lossinkuljettaja sukelsi pinnan alle, mutta ei saanut enää vedettyä auton ovea auki.– Lopulta hän oli itsekin hengenvaarassa, kun vesi on yksiasteista. Heitin hänelle pelastusrenkaan ja autoin maihin, paikkakuntalainen kertoo.– Minusta tuntui, ettei kuljettaja ollut tajuissaan, paikkakuntalainen lisää.Poliisi tutkii turman syytä, mutta ainakin paikkakuntalainen uskoo kyseessä olleen sairaskohtaus.Hätäkeskus sai ilmoituksen lossiturmasta kello 13.48. Pelastuslaitokselle ei jäänyt muuta tehtävää, kuin sukeltaa eloton kuljettaja ylös järvestä. Se onnistui kello 14.30 jälkeen.Itä-Suomen poliisi on kertonut tiedotteessaan yhtäpitävästi IS:n haastatteleman silminnäkijän kanssa, että lossi oli juuri rantautumassa, kun sen kyydissä ollut henkilöauto kiihdytti voimakkaasti päin etuluukkua. nousi luukun yli ja putosi veteen.Kuljettaja oli yksin autossa.Hanhivirran lossi on tiellä 471 Hanhivirran yli liikennöivä lossi, joka kulkee tarvittaessa. Turma sattui pohjoisella rannalla.Nykyinen Laivateollisuus Oy:n rakentama lossi otettiin käyttöön vuonna 1969. Autokannella on tilaa 21 autolle. Kannen ajoradan pituus on 35 metriä ja leveys 6,3 metriä.